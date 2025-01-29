Відомий італійський форвард оголосив про завершення кар’єри

Італійський нападник Франческо Капуто завершив спортивну кар’єру у віці 37 років.

Про це сам футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Капуто розпочинав поточний сезон у складі Емполі, за який встиг взяти участь у трьох матчах, перш ніж його контракт було розірвано наприкінці серпня. З того часу італієць знаходився у статусі вільного агента.

Окрім Емполі, Капуто також виступав за Альтамуру, Нойкаттаро, Барі, Салернітану, Сієну, Віртус Ентеллу, Сассуоло та Сампдорію. Відзначився 69 голами у 206 матчах у Серії А та 117 голами у 300 поєдинках у Серії В.

В 2020 році Капуто провів два матчі у складі збірної Італії та відзначився у них одним забитим голом.

Нагадаємо, минулого тижня кар’єру завершив ексгравець збірної Бразилії Феліпе Мело.