Саа: Роналду забив би більше голів у МЛС, ніж Мессі

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Луї Саа вважає, що Кріштіану Роналду виступав би в МЛС успішніше, ніж Ліонель Мессі.

Француза цитує Goal.com.

"Кріштіану Роналду забив би більше голів у МЛС, ніж Ліонель Мессі, тому що Мессі забив 20, маючи навколо себе стількох якісних гравців. Як я вже говорив раніше, я не думаю, що Роналду потрібно мати таке ж оточення, щоб забивати стільки ж голів.

Його не влаштувало б 20 голів у чемпіонаті, і ми бачили минулого року, що він забив 35 голів у чемпіонаті і 50 у всіх змаганнях. Мессі зараз інший гравець, він не прагне побити рекорди і забити більше голів, він розслаблений на полі. Роналду все ще прагне бити рекорди", – заявив нападник.