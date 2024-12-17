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Саа: Роналду забив би більше голів у МЛС, ніж Мессі

Олег Дідух — 17 грудня 2024, 23:37
Саа: Роналду забив би більше голів у МЛС, ніж Мессі
Кріштіану Роналду
Getty Images

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Луї Саа вважає, що Кріштіану Роналду виступав би в МЛС успішніше, ніж Ліонель Мессі.

Француза цитує Goal.com.

"Кріштіану Роналду забив би більше голів у МЛС, ніж Ліонель Мессі, тому що Мессі забив 20, маючи навколо себе стількох якісних гравців. Як я вже говорив раніше, я не думаю, що Роналду потрібно мати таке ж оточення, щоб забивати стільки ж голів.

Його не влаштувало б 20 голів у чемпіонаті, і ми бачили минулого року, що він забив 35 голів у чемпіонаті і 50 у всіх змаганнях. Мессі зараз інший гравець, він не прагне побити рекорди і забити більше голів, він розслаблений на полі. Роналду все ще прагне бити рекорди", – заявив нападник.

Саа та Роналду виступали разом за Манчестер Юнайтед у 2004 – 2008 роках. Раніше португальця визнали найкращим вінгером ХХІ століття.

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду МЛС

Кріштіану Роналду

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