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Колишній адміністратор Шахтаря став віцепрезидентом футбольного союзу ДНР

Микола Дендак — 22 грудня 2024, 00:16
Колишній адміністратор Шахтаря став віцепрезидентом футбольного союзу ДНР
Даммір Зіннатулін
tribuna.com

Колишній адміністратор донецького Шахтаря Даммір Зіннатулін став віцепрезидентом футбольного союзу так званої ДНР.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

Також на конгресі, де Зіннатулін  отримав нову посаду, було обрано нового президента цього союзу. Ним став Юрій Сироватко.

Загалом було призначено одразу чотирьох віцепрезидентів: це також Алєксєй Сапітон (перший віцепрезидент), Павєл Давиденко та Алєксєй Андрєєв.

Нагадаємо, Зіннатулін працював у Шахтарі до літа 2017 року. Він кілька разів потрапляв у скандали. Зокрема у 2012 році Андрій Русол звинуватив його в тому, що в перерві матчу він намагався впливати на арбітрів.

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