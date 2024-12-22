Колишній адміністратор Шахтаря став віцепрезидентом футбольного союзу ДНР

Колишній адміністратор донецького Шахтаря Даммір Зіннатулін став віцепрезидентом футбольного союзу так званої ДНР.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

Також на конгресі, де Зіннатулін отримав нову посаду, було обрано нового президента цього союзу. Ним став Юрій Сироватко.

Загалом було призначено одразу чотирьох віцепрезидентів: це також Алєксєй Сапітон (перший віцепрезидент), Павєл Давиденко та Алєксєй Андрєєв.

Нагадаємо, Зіннатулін працював у Шахтарі до літа 2017 року. Він кілька разів потрапляв у скандали. Зокрема у 2012 році Андрій Русол звинуватив його в тому, що в перерві матчу він намагався впливати на арбітрів.