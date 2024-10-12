Фещук назвав гравця збірної України, який здивував у матчі з Грузією

Колишній гравець львівських Карпат і сімферопольської Таврії Максим Фещук позитивно оцінив дебют у складі збірної України 26-річного опорного хавбека Олександрії Івана Калюжного у матчі Ліги націй про Грузії (1:0).

Фещука цитує ua.tribuna.com:

"Я приємно здивований його грою. Чесно скажу. Одразу на такому рівні зіграти – молодець. Я не очікував, що він зіграє так якісно. Маючи навіть жовту картку, дотерпів, грав акуратно на позиції опорного. Супер".

Також Фещук вважає, що забитий гол додасть впевненості Михайлу Мудрику:

"Гра додасть йому впевненості, він буде однозначно на піднесенні. Я дуже радий, що він забив гол, ще й, як на мене, якісний, красивий. Йому це дуже додасть – як і в клубі, так і в збірній. Однозначно, він вже сам зачекався".

Нагадаємо, перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй. В перших двох турах команда програла Албанії та Чехії.