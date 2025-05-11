Два топклуби АПЛ націлилися на Тоналі

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед проявляють інтерес до центрального півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Ньюкасл не має бажання продавати свого гравця. Минулого тижня повідомлялося про те, що головний тренер Реала Карло Анчелотті порадив керівництву мадридського клубу підписати Тоналі.

25-річний італієць перейшов у Ньюкасл із Мілана влітку 2023 року, проте майже весь перший сезон пропустив через дискваліфікацію за незаконні ставки на футбол.

У поточному сезоні на рахунку хавбека 6 голів і 3 асисти в 43 матчах за Ньюкасл у всіх турнірах. Трансферна вартість Тоналі оцінюється в 45 мільйонів євро, контракт із англійським клубом діє до літа 2028 року.