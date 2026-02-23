Українська правда
Олександр Булава — 23 лютого 2026, 21:15
Був би дуже щасливою людиною: Дуляй – про можливість очолити Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Ігор Дуляй оцінив можливість повернення в донецький клуб.

Про це фахівець розповів у коментарі FanDay.

Наразі тренер перебуває без роботи, після відходу із сербського Партизана у 2024 році.

"Після відходу з Партизана я досі перебуваю в Белграді без роботи. Тож чекаємо, коли з'явиться якийсь хороший варіант щодо нової роботи для мене, новий клуб.

Було дуже багато розмов щодо команди. Спочатку тут, у Сербії, і, з усією повагою, після Партизана дуже складно приймати іншу команду, тому що для мене є тільки один клуб у Сербії – це Партизан.

Було дуже багато дзвінків: запитують, цікавляться... Також минулого року двічі розмовляв із командою, представниками одного клубу з Угорщини. Теж не вийшло. Саудівська Аравія та Емірати. Це ті випадки, коли були саме прямі розмови. А так постійно, знаєте, хтось дзвонить, цікавиться. Є бажання. Я завжди кажу: "Якщо є хороший проєкт – я завжди за", – сказав він.

Також фахівець оцінив в майбутньому повернутися в Шахтар.

"Шахтар – це великий клуб. Якби колись виникла можливість стати тренером Шахтаря, звичайно, я був би дуже щасливою людиною", – розповів Дуляй.

Дуляй був гравцем "гірників" з 2004 по 2010 рік. У 2016-2019 працював асистентом головного тренера Шахтаря у штабі Паулу Фонсеки. З березня 2023 по квітень 2024 року очолював Партизан.

Шахтар Донецьк Ігор Дуляй

Ігор Дуляй

