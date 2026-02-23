Був би дуже щасливою людиною: Дуляй – про можливість очолити Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Ігор Дуляй оцінив можливість повернення в донецький клуб.

Про це фахівець розповів у коментарі FanDay.

Наразі тренер перебуває без роботи, після відходу із сербського Партизана у 2024 році.

"Після відходу з Партизана я досі перебуваю в Белграді без роботи. Тож чекаємо, коли з'явиться якийсь хороший варіант щодо нової роботи для мене, новий клуб.

Було дуже багато розмов щодо команди. Спочатку тут, у Сербії, і, з усією повагою, після Партизана дуже складно приймати іншу команду, тому що для мене є тільки один клуб у Сербії – це Партизан.

Було дуже багато дзвінків: запитують, цікавляться... Також минулого року двічі розмовляв із командою, представниками одного клубу з Угорщини. Теж не вийшло. Саудівська Аравія та Емірати. Це ті випадки, коли були саме прямі розмови. А так постійно, знаєте, хтось дзвонить, цікавиться. Є бажання. Я завжди кажу: "Якщо є хороший проєкт – я завжди за", – сказав він.