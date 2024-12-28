Білоруський тренер хоче повернутися до роботи в УПЛ

Білоруський тренер Олег Дулуб, який раніше тренував низку клубів УПЛ, останнім з яких був ЛНЗ, повідомив, що планує продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі.

Про це він сказав у інтерв'ю Профутболу.

"Такі плани є. Скільки там мені матчів до ста залишилося? Сім? Хотів би допрацювати хоч до сотні. Тоді буде цифра красива. УПЛ – доволі серйозний рівень. Зараз розмовляю з агентами і кажу, що мій пріоритет – УПЛ", – зазначив фахівець.

Окрім ЛНЗ, 57-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017) та Львів (2021-2023).