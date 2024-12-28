Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Білоруський тренер хоче повернутися до роботи в УПЛ

Олексій Мурзак — 28 грудня 2024, 19:20
Білоруський тренер хоче повернутися до роботи в УПЛ
Олег Дулуб
ФК ЛНЗ

Білоруський тренер Олег Дулуб, який раніше тренував низку клубів УПЛ, останнім з яких був ЛНЗ, повідомив, що планує продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі.

Про це він сказав у інтерв'ю Профутболу.

"Такі плани є. Скільки там мені матчів до ста залишилося? Сім? Хотів би допрацювати хоч до сотні. Тоді буде цифра красива. УПЛ – доволі серйозний рівень. Зараз розмовляю з агентами і кажу, що мій пріоритет – УПЛ", – зазначив фахівець.

Окрім ЛНЗ, 57-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати (з 2016-го по 2017-й), Чорноморець (2017) та Львів (2021-2023).

Чемпіонат України, УПЛ Олег Дулуб

Чемпіонат України, УПЛ

Динамо планує підписати двох гравців УПЛ на позицію правого захисника
Колишній хавбек Полісся стане гравцем ЛНЗ – джерело
Штраф та освітня лекція: КДК виніс рішення по Ворсклі та Максимову через порушення Кодексу етики та чесної гри
Рішення прийнято! КДК оштрафував Карпати та Кривбас за порушення регламентних норм
Гравець Ворскли увійшов до десятки найкращих молодих правих захисників світу

Останні новини