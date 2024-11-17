Тоді можна звільняти Мудрика від захисних функцій: Дулуб розповів, що може стати панацеєю для збірної України
Білоруський тренер Олег Дулуб вважає, що Сергію Реброву варто використовувати більше опорних півзахисників, щоб Михайло Мудрик міг повністю зосередитися на атакувальних функціях.
Про це колишній наставник низки українських клубів сказав у коментарі для Tribuna.com.
"Двояке враження. Мудрик ефективно грає в атаці. Однак, якщо йому вдавалося б урізноманітнити свої дії, не тільки починати все з обводки, бо потім дуже легко читається, а чергувати, наприклад, передача, відкривання за спину, отримання мʼяча в ноги з виходом в середину і завданням удару, то було б дуже важко під нього підлаштуватися.
Але основна проблема Мудрика – це гра в обороні, особливо у таких виїзних матчах. Тому що якщо навіть дивитися на гол, який пропустили, то це з його позиції.
Візьмемо збірну Грузії – це гра в три центральних захисники: перший тайм 3-5-2, потім перебудувалися на 3-4-2-1. То найбільші проблеми створюють гравці, які знаходяться між лініями, тобто латералі.
Одна з форм рішень – повернення в оборону атакувального гравця.
Наприкінці матчу Мудрик допрацьовував, але на початку гри проблемні місця – саме ці зони між крайніми нападниками і крайніми захисниками. І Зубков, і Мудрик, на жаль, не допрацьовували. І всі проблеми, які виникали у збірної України – це проблеми цих напівпозицій гравців.
Тут треба системна перебудова коштом опорних півзахисників, щоб нівелювати це все – тоді можна Мудрика і звільняти від захисних функцій. Якщо цього не відбувається – тоді у збірної України завжди виникатимуть проблеми при флангових атаках", – сказав Дулуб.
Серед гравців, які потрапили в заявку на листопадові матчі, опорного півзахисника можуть зіграти Володимир Бражко та Іван Калюжний. Представник Динамо у вчорашньому матчі з’явився у стартовому складі, а на 80-й хвилині замість нього на заміну вийшов Калюжний.
Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук, які були основними опорниками національної команди впродовж останніх 10-12 років, не були викликані на цей збір.