Воротар Челсі потрапив у ДТП під час перегонів та розбив Феррарі за 420 тисяч доларів – ЗМІ

Воротар лондонського Челсі, який виступає на правах оренди в італійському Комо, Роберт Санчес потрапив у автокатастрофу під час перегонів та врізався у бар'єр на своїй Ferrari 488 Challenge Evo вартістю 300 тисяч фунтів (близько 419 тисяч доларів).

Про це повідомляє The Sun.

Інцидент стався на відомому німецькому автодромі Нюрбургрінг, на якому проводяться змагання з Формули-1. Іспанський футболіст на швидкості близько 112 км/год влетів у поворот Караччола-Карусселл.

Санчес внаслідок цього інциденту не постраждав. Машина зазнала ж серйозних ушкоджень. Передня частина автомобіля була зруйнована.

The Sun

Один із пілотів, який також брав участь у змаганнях, заявив, що іншим автогонщикам довелося проїжджати повз уламки, які залишились після Феррарі. За словами свідка, сам футболіст залишався спокійним після аварії.

"Нам довелося проїжджати крізь уламки, щоб вибратися звідти. Потім нам довелося їхати колоною по трасі, поки її розчищали – це тривало близько години. Кілька сотень людей стали свідками цієї події. Це було головною темою для розмов у місті протягом усього дня. Усі розпитували, що сталося, адже його болід був повністю розбитий. Санчес вцілів. Він вийшов з машини одразу після аварії, ніби нічого й не сталося, і почав збирати уламки".

Цей захід організував туроператор під назвою "Circuit Days". За даними видання, згодом гравець був присутній з друзями на подібних перегонах у Бельгії, але сам участі не брав.

Додамо, що Санчес доєднався до Челсі влітку 2023 року. З того моменту він провів у лондонському клубі 112 матчів, у яких пропустив 140 м'ячів та 20 разів залишив ворота на "замку".

У вересні цього року "сині" вирішили віддати іспанця в оренду до Комо. Санчес не став основним гравцем італійського колективу, і протягом поточного сезону провів на клубному рівні лише 4 матчі.