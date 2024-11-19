Дружина хавбека збірної України похизувалася ефектними фото з ресторану

Дружина футболіста Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова весело проводить вільний час, доки чоловік знаходиться у таборі "жовто-синіх".

Ганна опублікувала нові світлини у соцмережах, похизувавшись своїм походом у ресторан, зробивши ефектні фото.

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Кохана гравця зробила декілька кадрів поруч із дзеркалом у відвертому чорному вбранні, що підкреслює фігуру жінки.

Нещодавно родина Зубкових пішла на примирення після відомого скандалу зі зрадою футболіста під час зборів за кордоном.

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, збірна України зіграє на виїзді проти Албанії у межах заключного туру Ліги націй.

Стартовий свисток у грі пролунає о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.