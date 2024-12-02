Люблю це: дружина футболіста збірної України в обтягуючому костюмі сходила на тир
Кохана вінгера Шахтаря Олександра Зубкова показала, чим займається у вільний час, вразивши своїх підписників.
Ганна зробила новий допис в Інстаграмі, де розповіла про свій нещодавній похід у тир. Українська модель зробила декілька світлин в обтягуючому костюмі з пістолетом.
"Люблю це", – написала дружина Зубкова.
Нагадаємо, не так давно пара пішла на примирення, опублікувавши декілька спільних фото у соціальних мережах.
Влітку Ганна хотіла піти від Олександра через його зраду під час зборів, проте після декількох місяців у родині Зубкових знову все добре.
Цього сезону на рахунку 28-річного футболіста збірної України 5 голів та 3 асисти у 10 матчах УПЛ.