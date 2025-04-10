Самбір-Нива перемогла Реал Фарму, Ворскла-2 зіграла внічию з Металістом-1925-2 в Другій лізі

У четвер, 10 квітня, після тривалої паузи двома матчами стартувала весняна частина сезону у Другій лізі України з футболу сезону 2024/25.

Так, Самбір-Нива-2 впевнено перемогла Реал Фарму з рахунком 2:0. На 37-й хвилині після подачі з кутового Кур'яков зрізав м'яч у власні ворота. На початку другого тайму Бідзінський забив другий гол, який у підсумку став останнім в матчі.

В іншій зустрічі ігрового дня аутсайдери групи Б Ворсла-2 та Металістом 1925-2 переможця не виявили – 1:1.

Чемпіонат України – Друга ліга

13-й тур, 10 квітня

Самбір-Нива-2 – Реал Фарма 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Кур'яков (аг), 2:0 – 51 Бідзінський

Ворскла-2 – Металіст 1925-2 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Шевченко, 1:1 – 87 Кондратюк

Нагадаємо, 6 квітня відбулося 5 матчів у Першій лізі України.