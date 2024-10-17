Друг Мілевського повідомив, що за його голову обіцяють винагороду 300 тисяч доларів
Сергій Третьяк, друг Артема Мілевського, має інформацію про те, що за його вбивство обіцяють заплатити 300 тисяч доларів.
Про це він повіомив у інтерв’ю Sport-express.ua.
"Від моїх партнерів надійшла інформація, що мене замовили вбити – принести голову Третьяка за 300 тисяч доларів. Це абсолютна правда. Я отримував дуже багато повідомлень з погрозами в телеграмі, де мені обіцяли відрізати голову. Думаю, це пов’язано з тим, що скоро у Києві відбудуться вибори мера і команда Кличка вирішила зі мною таким чином зв’язатися"
Також Третьяк запевнив, що попри численні погрози, він не боїться повертатися в Україну.
"Абсолютно ні. Мене немає за що вбивати. З усіма у мене гарні стосунки. Кого боятися, якщо народ зі мною?"
Зазначимо, що наразі Третьяк перебуває в Іспанії. Він пояснив, що на законних підставах отримав дозвіл на виїзд за кордон.
"Я виїхав абсолютно легально, хабарі нікому не давав і скоро повернуся в Україну. Я виїхав від благодійного фонду"
Нагадаємо, наприкінці вересня в будинку Третьяка та Мілевського провели обшуки. Зірковий футболіст і його друг були обурені діями правоохоронних органів.
Третьяк – скандальна персона. Його неодноразово підозрювали в організації договірних матчів. Найбільш резонансна історія сталася у квітні цього роки, коли Сергій зустрівся з двома гравцями Минаю за кілька днів до поєдинку з Динамо. Втім, провину друга Мілевського поки не довели.