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Довбику на замітку: Рома презентувала нову гостьову форму

Владислав Уткін — 1 серпня, 15:41
Довбику на замітку: Рома презентувала нову гостьову форму

Італійська Рома презентувала новий комплект гостьової форми на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

За основу дизайну форми взята мистецька сцена римського кварталу Тестаччо. На футболці білого кольору з’являється контрастний помаранчевий малюнок, що нагадує балончики, які використовуються для створення фресок.

Нагадаємо, що український нападник Артем Довбик стане гравцем Роми. Раніше форвард прилетів до Риму та вперше зустрівся із фанатами італійського клубу.
Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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