Довбику на замітку: Рома презентувала нову гостьову форму

Італійська Рома презентувала новий комплект гостьової форми на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

За основу дизайну форми взята мистецька сцена римського кварталу Тестаччо. На футболці білого кольору з’являється контрастний помаранчевий малюнок, що нагадує балончики, які використовуються для створення фресок.