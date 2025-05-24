Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик зможе відновитися до вирішального матчу сезону у Серії А

Олександр Булава — 24 травня 2025, 13:18
Довбик зможе відновитися до вирішального матчу сезону у Серії А
Довбик і Гуммельс
AS Roma

Український нападник Роми Артем Довбик повернеться до загальної групи напередодні виїзного матчу проти Торіно у заключному 38-му турі Серії А.

Про це повідомляє IlRomanista.

27-річний форвард, який попередній домашній матч чемпіонату проти Мілану (3:1) провів у запасі через розтягнення м'язів, спостерігав медичний персонал. Для гравця розробили програму індивідуальних занять та терапії, аби відновити до кінцевої зустрічі.

"Довбику стає зараз краще, я думаю, він буде доступний для останнього тренування перед матчем" – розповів головний тренер команди Клаудіо Раньєрі.

Імовірно Довбик розпочне матч проти Торіно на лаві запасних.

Перемогою над Торіно команда українця щонайменше гарантує собі участь в Лізі Європи, а в разі осічки "старої синьйори" може фінішувати в зоні ЛЧ. Поразка від гранатових "биків" та паралельний успіх Лаціо опустить Рому на 6 позицію – в зону Ліги конференцій.

У сезоні-2024/25 Артем зіграв у складі "вовків" 45 поєдинків, відзначившись 17 голами та чотирма результативними передачами.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Артем Довбик

Артем Довбик

Довбик боротиметься за Лігу чемпіонів: де та коли дивитися фінальний тур Серії А
Вже є домовленість, – Раньєрі розповів про майбутнього нового тренера Роми
Довбик назвав терміни відновлення від травми
Довбик розповів, чому обрав Рому
Довбик: В Іспанії грати було легше, ніж у Серії А

Останні новини