Довбик зможе відновитися до вирішального матчу сезону у Серії А

Український нападник Роми Артем Довбик повернеться до загальної групи напередодні виїзного матчу проти Торіно у заключному 38-му турі Серії А.

Про це повідомляє IlRomanista.

27-річний форвард, який попередній домашній матч чемпіонату проти Мілану (3:1) провів у запасі через розтягнення м'язів, спостерігав медичний персонал. Для гравця розробили програму індивідуальних занять та терапії, аби відновити до кінцевої зустрічі.

"Довбику стає зараз краще, я думаю, він буде доступний для останнього тренування перед матчем" – розповів головний тренер команди Клаудіо Раньєрі.

Імовірно Довбик розпочне матч проти Торіно на лаві запасних.

Перемогою над Торіно команда українця щонайменше гарантує собі участь в Лізі Європи, а в разі осічки "старої синьйори" може фінішувати в зоні ЛЧ. Поразка від гранатових "биків" та паралельний успіх Лаціо опустить Рому на 6 позицію – в зону Ліги конференцій.

У сезоні-2024/25 Артем зіграв у складі "вовків" 45 поєдинків, відзначившись 17 голами та чотирма результативними передачами.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.