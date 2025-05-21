Довбик відновив індивідуальні тренування після травми

Нападник Роми Артем Довбик відновив індивідуальні тренування та має шанс вийти на поле у завершальному матчі сезону.

Про це повідомляє TMW.

Обстеження українського гравця не виявили серйозних пошкоджень, але лікарі вирішили перестрахуватись, до наразі допустили гравця лише до індивідуальних зайнять.

Очікується, що незабаром Довбик приєднається до загальної групи футболістів.

Римляни розраховують побачити форварда щонайменше на лаві для запасних у матчі 38 туру чемпіонату Італії проти Торіно, який відбудеться 25 травня о 21:45 за київським часом.

У сезоні-2024/25 Артем зіграв у складі "вовків" 45 поєдинків, відзначившись 17 голами та чотирма результативними передачами.

Раніше агент відомого тренера спростував усі чутки про потенційне призначення в Рому.