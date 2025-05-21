Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик відновив індивідуальні тренування після травми

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 15:47
Довбик відновив індивідуальні тренування після травми
Артем Довбик
Getty Images

Нападник Роми Артем Довбик відновив індивідуальні тренування та має шанс вийти на поле у завершальному матчі сезону.

Про це повідомляє TMW.

Обстеження українського гравця не виявили серйозних пошкоджень, але лікарі вирішили перестрахуватись, до наразі допустили гравця лише до індивідуальних зайнять.

Очікується, що незабаром Довбик приєднається до загальної групи футболістів.

Римляни розраховують побачити форварда щонайменше на лаві для запасних у матчі 38 туру чемпіонату Італії проти Торіно, який відбудеться 25 травня о 21:45 за київським часом.

У сезоні-2024/25 Артем зіграв у складі "вовків" 45 поєдинків, відзначившись 17 голами та чотирма результативними передачами.

Раніше агент відомого тренера спростував усі чутки про потенційне призначення в Рому.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А травма Артем Довбик

Рома

Рома запропонувала контракт тренеру з АПЛ
Клопп не тренуватиме Довбика: агент спростував усі чутки у ЗМІ
Рома без Довбика впоралась із Міланом: огляд матчу Серії А
Наполі та Інтер зіграли свої матчі внічию і залишили інтригу на останній тур, Рома обіграла Мілан
Капітан Роми вибув з гри на 4 місяці

Останні новини