Довбик проти Миколенка: стартові склади на матч Евертон — Рома

Англійський Евертон зіграє товариський матч з італійською Ромою в межах підготовки до нового сезону.

У стартові склади команди потрапили українці — захисник "ірисок" Віталій Миколенко та нападник "вовків" Артем Довбик.

Евертон

Рома

Матч відбудеться на Гудісон Парк у Ліверпулі. Початок — о 19:00.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.