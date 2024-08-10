Довбик проти Миколенка: стартові склади на матч Евертон — Рома
Англійський Евертон зіграє товариський матч з італійською Ромою в межах підготовки до нового сезону.
У стартові склади команди потрапили українці — захисник "ірисок" Віталій Миколенко та нападник "вовків" Артем Довбик.
Евертон
Рома
Матч відбудеться на Гудісон Парк у Ліверпулі. Початок — о 19:00.
Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.