Довбик свято не зіпсує. На що може розраховувати Динамо в Лізі Європи

Київське Динамо дізналося суперників у основній сітці другого за значущістю єврокубка. Як і у випадку з Шахтарем, опоненти Динамо — візаві, які точно потребують уваги.

Чемпіон розглядає команди, які будуть протистояти "динамівцям" у ЛЄ, через призму потенціалу колективу Олександра Шовковського. А також розмірковує над тим, хто є хто в цій компанії.

Найсильніша команда за останні роки

Востаннє кияни виступали в основному раунді єврокубків у сезоні-2022/23. Це була та ж Ліга Європи іще її групового розливу, а в суперниках у Динамо були турецький Фенербахче, французький Ренн та кіпрський АЕК. Незважаючи на відносно скромний набір опонентів, "біло-сині" виступили відверто ганебно. Результат в 1 бал у 6 матчах заслуговує саме такої характеристики.

ФК Динамо Київ

Цього разу перед вболівальниками команда, яка може розраховувати на значно кращі показники зусиль. Матчі з усіма трьома опонентами в кваліфікації Ліги чемпіонів показали, що діапазон можливостей цього Динамо достатньо великий вже зараз. Ба, навіть більше — перед нами колектив, який здатний доволі суттєво додати ще.

Усе заради генеральної лінії

Втім, у випадку Динамо не варто забувати про головне завдання, яке дефакто стоїть перед тренерським штабом. І мова не спортивні результати. Останні насправді є лише одним з інструментів досягнення мети.

ФК Динамо Київ

Тарас Михавко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Владислав Ванат. Перелічені футболісти — лише найбільш очевидні "лоти" Суркісів, які брати виставляють на продаж у міжнародних матчах, показуючи товар обличчям. Це Динамо явно взяло курс на експорт кращих вихованців клубу за кордон без урахування перспектив у тих чи інших турнірах. Власне, ці самі перспективи не на першому плані давно, й до останніх місяців "мертва" робота клубу на трансферному ринку на "вхід" — найкращий тому доказ. Попри все, Ліга Європи залишається привабливою вітриною, де "продати" вигідно дійсно можна.

Фактор українця в складі суперника

Звісно, до матчу з Ромою Артема Довбика далеко, й чи буде робити ставку на другий за престижністю клубний турнір клуб із Рима — невідомо, а тому й чи візьме участь у зустрічі команд нападник збірної України — питання. Проте для Довбика гра з Динамо точно буде особливою.

Getty Images

Коли б не відбувся матч із Ромою, вже зараз зрозуміло, що легкою адаптація Довбика у зграї "вовків" не буде, й із рогу достатку голи у виконанні форварда не посиплються. Як забивати українським клубам, ексфутболіст Жирони точно знає. Як знає і те, який підхід знаходити проти захисників українських команд. Саме тому у випадку отримання ігрових хвилин у грі з Динамо Довбик на полі зробить не тільки усе від нього залежне, а й більше.

Суперники рівня Ліги чемпіонів

Кияни не змогли пробитися в основний раунд турніру найкращих команд Європи, проте шкодувати про відсутність сильних опонентів "біло-синім" точно не варто. Звісно, за складом учасників ЛЧ "молодшу сестру" Лігу Європи переважає, але щонайменше 4 візаві киян за ігровими можливостями до команд, які серед манчестерів сіті, реалів та псж не загубилися б, точно належать.

Фото з соціальних мереж

І після продажу Робіна Ле Нормана та Мікеля Меріно Сосьєдад залишається реальним претендентом на місце в топ-4 Ла Ліги. Рома — це не тільки Довбик, а й Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегріні чи Леандро Паредес. В Лаціо вже нема Чіро Іммобіле та Луїса Альберто, але такі хлопці, як Маттіа Дзакканьї та Матіас Весіно можуть зробити погоду в іграх ледь не з будь-яким суперником. Нарешті, Галатасарай Окана Бурука сенсаційно вилетів у плейоф ЛЧ від Янг Бойз, але наявності в команді таких гравців, як Мауро Ікарді, Міши Батшуайи чи Хакім Зієш це аж ніяк не відміняє.

Вікторія та Ференцварош — як лакмус спроможності УПЛ

Катастрофічно невдалий виступ українських клубів у кваліфікації єврокубків породив нові розмови про рівень Української Прем'єр-ліги. Відверто кажучи, наразі УПЛ варто орієнтуватися вже на першості країн Скандинавії, шотландський Прем'єршип, швейцарську Суперлігу, першість Хорватії чи Ізраїлю, але навіть не чемпіонати Греції, Польщі чи Австрії. Не кажучи вже про Нідерланди, Бельгію чи Туреччину, з якими ми могли вести заочне суперництво раніше.

Фото з соціальних мереж

Наявність серед суперників Динамо чеської Вікторії та угорського Ференцвароша дозволить отримати часткову відповідь на питання, як УПЛ себе "почуває" на фоні цих двох ліг. Звісно, один український клуб, та ще й традиційний гранд, зрозуміти, якою є ситуація у конкретному випадку, аж ніяк не дозволяє, та зробити висновки бодай у цілому, допоможе. Після поразки Кривбаса від тієї ж Вікторії "в одні ворота" можливий успіх Динамо з клубом із Пльзеня варто розглядати ще й через призму реваншу. Не кажучи вже про те, що з нещасними показниками України у таблиці коефіцієнтів УЄФА для УПЛ цінною буде кожна перемога.