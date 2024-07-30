Довбик сповістив Жирону про свої подальші плани

Нападник збірної України Артем Довбик повідомив Жирону про своє рішення перейти в Рому.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Агенти українця ясно дали зрозуміти представникам Жирони, що Артем хоче залишити клуб. Наразі сторони продовжують переговори. Відомо, що спортивний директор Роми Флоран Гісольфі прибув до Жирони.

🚨🟡🔴 Understand Tema Dovbyk has informed Girona this afternoon about his decision to leave the club and sign for AS Roma.



He only wants to join AS Roma, Dovbyk and his agents have been clear with the club requesting to leave.



Negotiations underway, Roma director is in Girona. pic.twitter.com/5oVx45wj51 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024

Нагадаємо, напередодні Романо повідомляв, що Рома вже зробила першу трансферну пропозицію Жироні, а з самим Довбиком вже узгодила умови особистого контракту. У ЗМІ вже навіть була інформацію про зарплату українського форварда.