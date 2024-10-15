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Довбик: Гравець Жирони та його напарник дуже добре проти мене грали

Ігор Чернявський — 15 жовтня, 09:45
Довбик: Гравець Жирони та його напарник дуже добре проти мене грали
УАФ

Нападник збірної України Артем Довбик перебував під якісною персональною опікою в матчі проти Чехії.

Про високий рівень чеських захисників Довбик сказав у коментарі Суспільному.

"Чехія дуже хороша команда. Знаю одного гравця, був у Жироні. Дуже добре сьогодні проти мене грав, і його напарник теж. Моменти були, але не вистачило холоднокровності в заключних епізодах"

Також Довбик сказав, що вважає доробок у чотири очки в матчах проти Грузії та Чехії непоганим результатом.

"Якщо порівнювати з першими матчами, чотири очки більш-менш хороший результат для нас. Всі трішки втомлені, але чотири очки є. Хотілося шість"

Нагадаємо, Довбик відзначився голом з пенальті на початку другого тайму. За 10 хвилин до кінця основного часу його замінив Роман Яремчук. Артем зізнався, що наприкінці гри відчув втому.

"Було запалення в коліні. Сьогодні почувався більш-менш добре, але наприкінці матчу вже був втомлений – тренер зробив заміну. Це рішення тренера, він бачить, коли гравець втомлений"

Зазначимо, що один із двох центральних захисників, про яких казав Довбик, Ладіслав Крейчі, є гравцем Жирони. 25-річний чех приєднався до колишньої команди Артема в червні цього року, тож разом вони встигли зіграти лише в товариських матчах.

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