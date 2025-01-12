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Довбик – у старті Роми на матч з Болоньєю

Олександр Булава — 12 січня 2025, 18:15
Довбик – у старті Роми на матч з Болоньєю
Артем Довбик
Goal.com

Український нападник Роми Артем Довбик вийде в основному складі команди на матч 20 туру Серії А проти Болоньї.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Цей поєдинок стане 18-м для форварда у межах Серії А. У сезоні-2024/25 чемпіонату Італії Довбик відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.

Рома Артем Довбик

Артем Довбик

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