Довбик – у старті Роми на матч з Болоньєю

Український нападник Роми Артем Довбик вийде в основному складі команди на матч 20 туру Серії А проти Болоньї.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Цей поєдинок стане 18-м для форварда у межах Серії А. У сезоні-2024/25 чемпіонату Італії Довбик відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Віталія Миколенка, який стане дублером Артема Довбика на позиції нападника.