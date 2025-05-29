Довбик: Я точно міг зробити більше у цьому сезоні

Форвард збірної України та Роми Артем Довбик оцінив свій перший сезон у італійській Серії А.

27-річного українського нападника цитує Idealista.

"Підсумок для мене позитивний, адже це був мій перший рік у новому середовищі, до якого потрібно було адаптуватися. Але я точно міг зробити більше. Безумовно, я доклав максимум зусиль, щоб принести користь команді", – заявив українець.

Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року із Жирони за 30,5 мільйона євро. У сезоні-2024/25 Артем зіграв 45 матчів за Рому в усіх турнірах, в яких забив 17 голів і зробив чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося про те, шо Рома може влітку поточного року продати Довбика заради італійського форварда Удінезе Лоренцо Лукки.