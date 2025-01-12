Стала відома оцінка Довбика за матч з Болоньєю
Український форвард Роми Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок команди за матч проти Болоньї (2:2) в межах 20 туру італійської Серії А.
Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7.0 балів.
Довбик відзначився голом, завдав 2 удари у площину воріт, ще 1 удар заблокували, віддав 24 точних передач з 28 (86%), віддав 1 ключовий пас, 1 раз виграв боротьбу за позицію та виконав 1 вдалу спробу дриблінгу.
Найкращим гравцем поєдинку став голкіпер "вовків" Міле Свілар – 8,0.
Раніше гру Довбика оцінив головний тренер римлян Клаудіо Раньєрі.