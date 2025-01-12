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Стала відома оцінка Довбика за матч з Болоньєю

Олександр Булава — 12 січня 2025, 23:16
Стала відома оцінка Довбика за матч з Болоньєю

Український форвард Роми Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок команди за матч проти Болоньї (2:2) в межах 20 туру італійської Серії А.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7.0 балів.

Довбик відзначився голом, завдав 2 удари у площину воріт, ще 1 удар заблокували, віддав 24 точних передач з 28 (86%), віддав 1 ключовий пас, 1 раз виграв боротьбу за позицію та виконав 1 вдалу спробу дриблінгу.

Найкращим гравцем поєдинку став голкіпер "вовків" Міле Свілар – 8,0.

Раніше гру Довбика оцінив головний тренер римлян Клаудіо Раньєрі.

Рома Артем Довбик

Артем Довбик

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