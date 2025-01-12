Раньєрі: Довбик один із перших у списку виконавців пенальті в Ромі
Артем Довбик
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Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі відреагував на реалізацію пенальті українським нападником Артемом Довбиком у матчі 20 туру Серії А з Болоньєю (2:2).
Цитує тренера PAZZI DI FANTA.
"Довбик один із перших у списку виконавців пенальті, після Дибали та Паредеса. Він дуже хоодокровний хлопець, він добре пробив.
Артем мало б'є по воротах, нам потрібно навчитися швидше доставляти до нього м'яч. Він любить виходити у вільний простір, ми повинні навчитися краще залучати його", – підсумував Раньєрі.
Зазначимо, що для Довбика це був 10-й гол за "вовків" у сезоні, також на його рахунку 3 асисти.