Раньєрі: Довбик один із перших у списку виконавців пенальті в Ромі

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі відреагував на реалізацію пенальті українським нападником Артемом Довбиком у матчі 20 туру Серії А з Болоньєю (2:2).

Цитує тренера PAZZI DI FANTA.

"Довбик один із перших у списку виконавців пенальті, після Дибали та Паредеса. Він дуже хоодокровний хлопець, він добре пробив.

Артем мало б'є по воротах, нам потрібно навчитися швидше доставляти до нього м'яч. Він любить виходити у вільний простір, ми повинні навчитися краще залучати його", – підсумував Раньєрі.