Довбик назвав терміни відновлення від травми
Український нападник Роми Артем Довбик оцінив терміни відновлення від травми.
Слова 27-річного форварда наводить YouTube-канал Ігоря Циганика.
Напередодні форвард відновив індивідуальні тренування та має шанс зіграти в останньому турі Серії А.
"Травма виявилась несерйозною, внутрішня поверхня стегна, але вона потребує певного часу на відновлення. Мені сказали, що постараються поставити на ноги до гри з Торіно, яка відбудеться в неділю.
Шанси зіграти у найближчому матчі Роми є, хоча і не з перших хвилин. Зможу допомогти команді у такій вирішальній грі, все буде вирішуватись в останньому турі. Нам потрібно перемогти і сподіватися, що Венеція відбере очки у Ювентуса.
Венеції потрібна тільки перемога, щоб залишитись у Серії А, тому сподіваюсь, що Ювентусу буде нелегко. На жаль, не все від нас залежить. Проте ми зробимо все можливе, щоб забрати три бали", – розповів Довбик.
У сезоні-2024/25 Артем зіграв у складі "вовків" 45 поєдинків, відзначившись 17 голами та чотирма результативними передачами.
Раніше агент відомого тренера спростував усі чутки про потенційне призначення в Рому.