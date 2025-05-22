Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик назвав терміни відновлення від травми

Олександр Булава — 22 травня 2025, 22:41
Довбик назвав терміни відновлення від травми
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик оцінив терміни відновлення від травми.

Слова 27-річного форварда наводить YouTube-канал Ігоря Циганика.

Напередодні форвард відновив індивідуальні тренування та має шанс зіграти в останньому турі Серії А.

"Травма виявилась несерйозною, внутрішня поверхня стегна, але вона потребує певного часу на відновлення. Мені сказали, що постараються поставити на ноги до гри з Торіно, яка відбудеться в неділю.

Шанси зіграти у найближчому матчі Роми є, хоча і не з перших хвилин. Зможу допомогти команді у такій вирішальній грі, все буде вирішуватись в останньому турі. Нам потрібно перемогти і сподіватися, що Венеція відбере очки у Ювентуса.

Венеції потрібна тільки перемога, щоб залишитись у Серії А, тому сподіваюсь, що Ювентусу буде нелегко. На жаль, не все від нас залежить. Проте ми зробимо все можливе, щоб забрати три бали", – розповів Довбик.

У сезоні-2024/25 Артем зіграв у складі "вовків" 45 поєдинків, відзначившись 17 голами та чотирма результативними передачами.

Раніше агент відомого тренера спростував усі чутки про потенційне призначення в Рому.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Артем Довбик

Довбик розповів, чому обрав Рому
Довбик: В Іспанії грати було легше, ніж у Серії А
Довбик відновив індивідуальні тренування після травми
Клопп не тренуватиме Довбика: агент спростував усі чутки у ЗМІ
Рома без Довбика впоралась із Міланом: огляд матчу Серії А

Останні новини