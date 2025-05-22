Довбик назвав терміни відновлення від травми

Український нападник Роми Артем Довбик оцінив терміни відновлення від травми.

Слова 27-річного форварда наводить YouTube-канал Ігоря Циганика.

Напередодні форвард відновив індивідуальні тренування та має шанс зіграти в останньому турі Серії А.

"Травма виявилась несерйозною, внутрішня поверхня стегна, але вона потребує певного часу на відновлення. Мені сказали, що постараються поставити на ноги до гри з Торіно, яка відбудеться в неділю.

Шанси зіграти у найближчому матчі Роми є, хоча і не з перших хвилин. Зможу допомогти команді у такій вирішальній грі, все буде вирішуватись в останньому турі. Нам потрібно перемогти і сподіватися, що Венеція відбере очки у Ювентуса.

Венеції потрібна тільки перемога, щоб залишитись у Серії А, тому сподіваюсь, що Ювентусу буде нелегко. На жаль, не все від нас залежить. Проте ми зробимо все можливе, щоб забрати три бали", – розповів Довбик.