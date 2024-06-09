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Довбик: Не треба робити трагедію з поразки від Польщі

Игорь Чернявский — 9 червня, 15:16
Довбик: Не треба робити трагедію з поразки від Польщі

Нападник збірної України Артем Довбик вважає, що поразка від збірної Польщі не є великою проблемою.

Про це він розповів у інтерв’ю пресслужбі Української асоціації футболу.

"Я дуже вдячний уболівальникам, адже це моя перша нагорода "Лев матчу". Сподіваюся, що не остання. Мій гол? Була контратака, і Руслан Маліновський віддав гарну передачу. Я її прийняв, змістився й пробив, бо встиг побачити, що польський голкіпер трохи вийшов із воріт. Добре влучив і забив.

Трагедії з поразки від Польщі робити не треба. Зараз усі збірні знаходяться у стадії підготовки до Євро, і навіть збірна Англії програла на "Вемблі". Є над чим поміркувати й нам, і тренерському штабу. Я вважаю, що генеральна репетиція до чемпіонату Європи в нас ще попереду", — сказав Довбик.

Нагадаємо, команда Сергія Реброва поступилася полякам з рахунком 1:3. У вівторок, 11 червня, "жовто-сині" проведуть заключний товариський матч у межах підготовки до Євро-2024. Суперником буде збірна Молдови.

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Артем Довбик

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