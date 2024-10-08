Гравець збірної Грузії: Будемо старатися довести, що заслуговуємо на перемогу у групі Ліги націй

Захисник збірної Грузії Отар Какабадзе зізнався, що у команді всі сповнені енергії для того, щоб зберегти лідерство у групі Ліги націй.

Його слова цитує sportline.ge.

"Ми дуже добре почали в груповому етапі Ліги націй, і ми повинні так продовжувати. Ми повинні довести, що заслуговуємо на перемогу в цій групі. Наступні матчі – це ще одна можливість для нас. Ми повинні зробити все, щоб перемогти Ми намагатимемося виходити на поле і робити свою роботу", – сказав Какабадзе.

29-річний грузин з 2021 року грає за польську Краковію. На його рахунку 67 матчів за національну команду.

Збірна Грузії у вересневих матчах Ліги націй обіграла Чехію (4:1) та Албанію (1:0).

Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.