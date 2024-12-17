Допінг-скандал і Мудрик: соцмережі вибухнули мемами та насмішками

Скандал навколо Михайла Мудрика та проваленого тесту на допінг активно набирає оберти у соцмережах.

Фанати шоковані цією новиною, бо результати на полі вінгера Челсі, м'яко кажучи, не вражають.

Вболівальники підхопили хвилю хейту, написавши багато чого цікавого на адресу українця. В цілому, люди дивуються тому, як допінг не допоміг покращити виступи футболіста, що викликало чимало сміху.

Також пішла і хвиля мемів, в яких порівнюють Мудрика із героєм коміксів Капітаном Америкою, який завдяки спеціальному препарату зумів накачатися і отримати суперсили за короткий проміжок часу.

mudryk when ukraine call him up to the army pic.twitter.com/FWecEwlxJe — ray (@tempocontroller) December 17, 2024

Дісталося Михайлу і за татуювання "таланту недостатньо", що набите в нього на шиї. Знову пішло багато жартів на тему допінгу, натякаючи на ту саму складову, якої не вистачає.

Mudryk suspended from football 😭😭 pic.twitter.com/hJsfRzXqGw — 𝐒𝐚𝐦 (@AFCsxm_) December 17, 2024

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного футболіста 7 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.