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Допінг-скандал і Мудрик: соцмережі вибухнули мемами та насмішками

Богдан Войченко — 17 грудня 2024, 14:41
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Допінг-скандал і Мудрик: соцмережі вибухнули мемами та насмішками

Скандал навколо Михайла Мудрика та проваленого тесту на допінг активно набирає оберти у соцмережах.

Фанати шоковані цією новиною, бо результати на полі вінгера Челсі, м'яко кажучи, не вражають.

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Вболівальники підхопили хвилю хейту, написавши багато чого цікавого на адресу українця. В цілому, люди дивуються тому, як допінг не допоміг покращити виступи футболіста, що викликало чимало сміху.

Також пішла і хвиля мемів, в яких порівнюють Мудрика із героєм коміксів Капітаном Америкою, який завдяки спеціальному препарату зумів накачатися і отримати суперсили за короткий проміжок часу.

Дісталося Михайлу і за татуювання "таланту недостатньо", що набите в нього на шиї. Знову пішло багато жартів на тему допінгу, натякаючи на ту саму складову, якої не вистачає.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного футболіста 7 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

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