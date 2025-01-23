Дуже багато чуток: Доннарумма висловився про новий контракт з ПСЖ

Воротар Парі Сен-Жермен Джанлуїджи Доннарумма прокоментував можливість підписання нового контракту зі своїм клубом.

Футболіст поспілкувався із журналістами Sky Sports.

"Майбутнє? Навколо мене ходить дуже багато чуток. Правда в тому, що щасливий у ПСЖ, де мене поважають. Мій пріоритет – підписати новий контракт", – розповів Доннарумма.

Нагадаємо, Джанлуїджи приєднався до французького клубу влітку 2021 року, перейшовши з Мілана на правах вільного агента. Цей трансфер викликав хвилю ненависті до футболіста з боку фанатів "россонері".

У сезоні-2024/25 Доннарумма провів 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 м'ячів, зберігши свої ворота у недоторканності шість разів.

Діюча угода розрахована до літа 2026 року.

Раніше можливість підписання нового контракту з ПСЖ прокоментував агент футболіста.