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Доннарумма не допоможе ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Жирони Циганкова

Олексій Мурзак — 15 вересня, 22:35
Доннарумма не допоможе ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Жирони Циганкова
Джанлуїджі Доннарумма
en.psg.fr

Основний голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма отримав травму у матчі чемпіонату Франції проти Бреста (3:1).

Про це інформує пресслужба паризького клубу.

Італієць відчув дискомфорт у правому стегні.

Наступного тижня він проведе під наглядом лікарів та пропустить матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти Жирони у Лізі чемпіонів.

У розпорядженні Луїса Енріке на матч із Жироною два голкіпери: Арнау Тенас та Матвій Сафонов.

Матч із Жироною відбудеться 18 вересня, початок о 22.00.

У неділю, 15 вересня, Жирона Віктора Циганкова розгромно програла Барселоні у матчі 5 туру Іспанської Ла Ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український півзахисник отримав 6.2 бали, що є показником нижче середнього.

Жирона ПСЖ Віктор Циганков Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма

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