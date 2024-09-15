Доннарумма не допоможе ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів проти Жирони Циганкова

Основний голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма отримав травму у матчі чемпіонату Франції проти Бреста (3:1).

Про це інформує пресслужба паризького клубу.

Італієць відчув дискомфорт у правому стегні.

Наступного тижня він проведе під наглядом лікарів та пропустить матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти Жирони у Лізі чемпіонів.

У розпорядженні Луїса Енріке на матч із Жироною два голкіпери: Арнау Тенас та Матвій Сафонов.

Матч із Жироною відбудеться 18 вересня, початок о 22.00.

У неділю, 15 вересня, Жирона Віктора Циганкова розгромно програла Барселоні у матчі 5 туру Іспанської Ла Ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український півзахисник отримав 6.2 бали, що є показником нижче середнього.