Доннарума: Роздягальня збірної Італії була роз’єднана на Євро-2024

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарума зізнався, що у збірній Італії не було єдності на Євро-2024.

Про це він розповів на пресконференції перед матчем проти Франції. Його слова наводить Italian Football TV.

"Роздягальня збірної Італії була роз’єднана на Євро-2024. Але Спаллетті знайшов правильні ліки, аби вилікувати нас, щоб Італія знову стала Італією. Нинішній колектив нагадує мені дух, який був на Євро-2020. У нас у команді багато хлопців, у яких є жага одягати футболку збірної.

Зараз у збірній більше молодих гравців, які хочуть працювати і веселитися разом. Зараз ми багато відпочиваємо, але раніше ми були трохи роз’єднані. Це була наша провина, що призвело до поганих результатів. Зараз же я бачу дещо особливе в цьому колективі, який може багато що зробити в майбутньому", – сказав Доннарума.

Нагадаємо, на Євро-2024 Італія вилетіла вже в 1/8 фіналу, поступившись Швейцарії. Втім, восени постала зовсім інша "сквадра адзурра". У 5 матчах Ліги націй команда Лучано Спаллетті здобула 4 перемоги та одного разу зіграла внічию.

У неділю, 17 листопада, Італія прийме Францію у вирішальному матчі у Групі 2. Для того, щоб посісти перше місце "лазуровим" достатньо не програти з різницею у більш ніж один м’яч.