Тедеску виділив силу збірної України

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що національна команда України має високий рівень гри.

Про це фахівець розповів у коментарі бельгійській асоціації футболу.

"Матч з Україною зараз дуже далеко. Ми маємо товариські матчі зі збірними Чорногорії та Люксембургом, а також, звичайно, ще буде матч зі Словаччиною, а потім матч з Румунією та Україною.

Я пам’ятаю, як вони захищалися у п'ять захисників у матчі проти Італії. Вони можуть захищатися у різних формаціях. Це команда, яка добре володіє м’ячем, має гарних гравців та гарну структуру", – сказав Тедеско.