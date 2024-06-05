Тедеску виділив силу збірної України
Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско вважає, що національна команда України має високий рівень гри.
Про це фахівець розповів у коментарі бельгійській асоціації футболу.
"Матч з Україною зараз дуже далеко. Ми маємо товариські матчі зі збірними Чорногорії та Люксембургом, а також, звичайно, ще буде матч зі Словаччиною, а потім матч з Румунією та Україною.
Я пам’ятаю, як вони захищалися у п'ять захисників у матчі проти Італії. Вони можуть захищатися у різних формаціях. Це команда, яка добре володіє м’ячем, має гарних гравців та гарну структуру", – сказав Тедеско.
Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому матчі проти Німеччини. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі.
Поєдинок Бельгія — Україна відбудеться у 3 турі групового етапу Євро-2024 (26 червня).