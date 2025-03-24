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Бомбардир Спортинга, яким цікавляться гранди, не збирається переходити до команди-відкриття АПЛ

Олексій Мурзак — 24 березня 2025, 17:57
Бомбардир Спортинга, яким цікавляться гранди, не збирається переходити до команди-відкриття АПЛ
Віктор Дьокереш
Getty Images

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш не розглядає варіант із переходом у Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє португальське видання Record.

Нещодавно в ЗМІ з'явилися чутки, що англійський клуб, який має чудові шанси потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону, теж зацікавлений у 26-річному шведі.

Проте видання стверджує, що Дьокереш шукає для себе більш серйозний клуб, навіть у разі виходу "лісників" у Лігу чемпіонів. Серед варіантів, які він готовий розглянути, називаються Арсенал, Челсі, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Барселона.

Зазначимо, з показником 40 голів цього сезону шведський бомбардир заслужив репутацію одного з найкращих нападників у Європі та привернув увагу найсильніших клубів.

Нагадаємо, що Спортинг дозволить Віктору Дьокерешу піти з команди влітку 2025 року. Лісабонський клуб також готовий знизити суму відступних у контракті 26-річного гравця з 83 млн фунтів до 63 млн фунтів. Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року.

Ліга чемпіонів Спортинг Футбольні трансфери Ноттінгем Форест Віктор Дьокереш

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