Дівоча збірна України U-17 пробилася до Ліги А, вигравши свою групу першого раунду відбору Євро-2025

У вівторок, 19 листопада, дівоча збірна України U-17 провела останній матч у межах першого раунду Ліги В кваліфікації Євро-2025.

Суперником підопічних Сергія Сапронова стала збірна Румунії, яка претендувала на перше місце групи.

Проте українки ще по ходу першого тайму натякнули, хто справжній лідер цього квартету.

На 7-й хвилині Дарія Колодій відкрила рахунок, а Каріна Леспух у доданий час подвоїла перевагу "жовто-синіх".

На старті другої половини гри румунки відзначилися автоголом, який і поставив крапку в розгромній перемозі команди Сапронова.

Українки виграли свою групу, набравши максимум очок (9), забивши 18 голів та не пропустивши жодного. Це дозволило їм здобути місце у Лізі А.

Жіночий чемпіонат Європи-2025 U-17

Кваліфікація, груповий етап, Ліга В, група 2

3 тур, 19 листопада

Україна – Румунія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Колодій 7, 2:0 – Леспух 45+1, 3:0 – Бортя 53 (автогол).

Україна: Харченко, Осадча, Казіна, Бєлкіна, Купцова (Деркач, 90+1), Авраменко (Івасько, 90+1), Савкіна (Козлюк, 88), Гладун, Іванченко, Колодій (Артеменко, 85), Леспух (Коновалова, 88).

Румунія: Коман, Крайован (Ребрішорян, 46), Бортя, Ніколає, Богош, Фулоп, Ліонте (Апостол, 61), Турку (Кожану, 41), Олах, Кандя (Міхайлеск, 75), Замфір (Номбот, 41).

Попередження: Авраменко — Ніколає, Богош.

Імена своїх суперниць у другому раунді відбору в Лізі А збірна України U-17 дізнається після жеребкування, яке відбудеться 6 грудня.

Нагадаємо, що 19 листопада, національна збірна України проведе свій останній матч у груповому етапі Ліги націй-2024/25. Команда Сергія Реброва зустрінеться зі збірною Албанії. Стартовий свисток поєдинку запланований на 21:45 за києвським часом.

У нас на сайті буде доступна текстова трансляція матчу Ліги націй-2024/25 між збірними України та Албанії.