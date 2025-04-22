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У Києві відбудеться дитячий футбольний турнір пам'яті Петриченка

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 13:15
У Києві відбудеться дитячий футбольний турнір пам'яті Петриченка
instagram.com/petrychenkom

У Києві відбудеться дитячий футбольний турнір пам'яті солдата 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павла Петриченка.

Про це повідомила сестра воїна Марина у своєму Instagram.

Щорічний захід відбудеться 26 квітня в столиці України за адресою вул. Василя Іваніса, 4. Благодійний внесок спрямовується на дрони для "бандейки академіків і мікроскопів" у складі роти БпАК батальйону "Хижаки Висот", 59 ОШБР Сил Безпілотних Систем.⠀

Глядацький внесок складатиме 250 гривень, а внесок учасників – 1000 гривень.

Програма заходу:

  • 09:30 – 12:00 Ранкова частина — матчі дитячих команд
  • Нагородження юних футболістів
  • 12:30 Меморіальне урочисте відкриття
  • 13:00 – 19:00 Денна частина — матчі дорослих команд
  • Нагородження переможців

Павло Петриченко народився у Києві та був учасником Євромайдану, а згодом працював у БФ Сергія Притули. З 2022 року служив у ЗСУ в аеророзвідці. Загинув 15 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в Авдіївці.

Нагадаємо, на початку березня відбувся благодійний аукціон за участю зірок українського спорту, на якому збирали кошти на підтримку 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

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