Дисциплінарний комітет LFP відхилив скаргу Мбаппе про невиплату ПСЖ 55 млн євро

Дисциплінарний комітет Професійної футбольної ліги Франції (LFP) відхилив скаргу форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе про невиплату бонусів і заробітної плати ПСЖ у розмірі 55 млн євро.

У середу, 11 декабря, під час засідання Дисциплінарного комітету LFP було розглянуто скаргу 25-річного француза на його колишній клуб.

ПСЖ раніше відмовився виплатити 55 мільйонів євро гравцю попри рішення Об’єднаного апеляційного комітету LFP від 25 жовтня, який у суперечці між паризьким клубом та гравцем став на бік Мбаппе.

У листопаді 2024-го Федерація футболу Франції відхилила апеляцію ПСЖ щодо невиплачених грошей Мбаппе.

"Дисциплінарний регламент LFP уповноважує Дисциплінарний комітет накладати санкції у разі невиконання рішення, на яке не було подано апеляції. Кіліан Мбаппе передав справу на розгляд Комітету після рішень Юридичного комітету та Об'єднаного апеляційного комітету. З того часу ПСЖ подав позов до суду загальної юрисдикції м.Парижа, щоб домогтися скасування цих двох рішень, а Дисциплінарний комітет дійшов висновку, що апеляція Кіліана Мбаппе є неприйнятною", - йдеться у повідомленні LFP.

Після цього представник ПСЖ прокоментував це рішення.

"Ми дуже раді, що Дисциплінарний комітет вирішив не застосовувати санкції проти ПСЖ на прохання гравця. Визнавши його прохання неприпустимим, Дисциплінарний комітет поклав край цій тривалій суперечці", – заявили у ПСЖ

Нещодавно Мбаппе прокоментував його причетність до справи про зґвалтування в готелі столиці Швеції.