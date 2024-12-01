Бувають такі матчі: Шовковський – про нічию Динамо з Колосом у 15 турі УПЛ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат матчу проти Колоса 14-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, його команда пропустила необов'язковий гол.

Слова наставника наводить пресслужба Динамо.

"Ми чудово розуміли, що суперник тиждень готувався до поєдинку, ми же мали на підготовку лише два дні. Бувають такі матчі, коли ти готуєшся, але м’яч не йде у ворота, натомість рикошет біля наших володінь – і зовсім необов’язковий пропущений гол.

У другому таймі ми додали у швидкості, були можливості забивати. Наприкінці зустрічі взагалі були три моменти, які ми мали реалізовувати. Натомість ми втратили два дуже важливих очки, загалом у Ковалівці завжди непросто грати. Будемо готуватися до наступних поєдинків", – зазначив Шовковський.