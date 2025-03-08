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Лучкевич обрав ігровий номер у Динамо

Олександр Булава — 8 березня 2025, 14:11
Лучкевич обрав ігровий номер у Динамо
Валерій Лучкевич
ФК Динамо

Новачок київського Динамо Валерій Лучкевич буде виступати під 27 ігровим номером.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Саме під таким номером "біло-сині" внесли гравця до заявки для участі в другій частині сезону в українській Премʼєр-лізі.

Нагадаємо, Лучкевич став гравцем Динамо 6 березня. Гравець підписав короткострокову угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. 29-річний правий захисник приєднався до киян на правах вільного агента. Його останнім клубом був Колос.

У поточному сезоні на рахунку гравця 3 матчі.

Раніше Динамо провело матч 20 туру чемпіонату України, в якому команда Олександра Шовковського гостювала в ЛНЗ.

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