Динамо проведе ще один спаринг із Кішвардою

У розклад контрольних матчів Динамо Київ на літніх зборах внесено одну знімну.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Згідно з оприлюдненою ними інформацією, команда Олександра Шовковського проведе не один, а два спаринги з угорською Кішвардою. В початковій версії розкладу у Динамо був запланований матч із Кішвардою на суботу, 5 липня.

Сьогодні ж кияни оголосили про те, що 6 липня відбудеться ще один спаринг із угорським клубом. Його початок запланований на 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, літні збори Динамо проведе в Австрії. Команда відправилася на них у минулу суботу, 28 червня. Перший офіційний матч команди в новому сезоні запланований на 22 липня в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.