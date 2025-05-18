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Ярмоленко та Ванат – у основі Динамо на потенційно чемпіонський матч у Одесі

Олег Дідух — 18 травня 2025, 14:50
Ярмоленко та Ванат – у основі Динамо на потенційно чемпіонський матч у Одесі
ФК Динамо Київ

Головні тренер одеського Чорноморця та київського Динамо, Олександр Кучер і Олександр Шовковський відповідно, визначилися зі стартовими складами команд на матч 29 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Склади команд:

Чорноморець: Рудько, Ракіцький, Білошевський, Скиба, Єрмаков, Мустафаєв, Сігеєв, Когут, Бутко, Хобленко, Попов

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик, Михайленко, Шапаренко, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко, Ванат

Матч відбудеться в неділю, 18 травня, початок – о 15:30 за київським часом. Нічиєї у цьому матчі Динамо вистачить для дострокового завоювання чемпіонського титулу. Чорноморець бореться за виживання, наразі посідаючи останнє, 16 місце в УПЛ з 21 очком в активі.

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