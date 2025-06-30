Динамо проведе спаринг із угорським клубом

Київське Динамо під час передсезонного тренувального збору в Австрії проведе контрольний матч із Кішвардою.

Про це повідомляє пресслужба угорського клубу.

За їхньою інформацією, цей поєдинок заплановано на суботу, 5 липня. Що цікаво, у середу, 2 липня, Кішварда зіграє з іншим українським клубом, луганською Зорею. В минулому сезоні Кішварда стала чемпіоном другого дивізіону чемпіонату Угорщини та повернулася до еліти.

Нагадаємо, Динамо вирушило на тренувальний збір у Австрію в суботу, 28 червня. Окрім Кішварди, кияни також зіграють із австрійським Хартбергом і данським Мідтьюланном.

Свій перший офіційний матч у поточному сезоні команда Олександра Шовковського проведе 22 липня в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.