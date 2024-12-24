Динамо відмовилось від пропозиції підписати аргентинського форварда – ЗМІ

Київське Динамо відхилило пропозицію придбати 28-річного аргентинського нападника.

Про це пише Динамоманія.

Як повідомляється у джерелі, столичній команді було запропоновано придбати аргентинського форварда, який виступає у Східній Європі, але головний тренер Олександр Шовковський був проти його кандидатури.

Зазначається, що можливою причиною незацікавленості київського Динамо у гравці є низька результативність та потенційна неадаптованість до тактичних побудов киян.

Прізвище гравця не називається, але під його опис підходить нападник Лудогорця Матіас Тіссера. Цього сезону аргентинець забив 3 голи та віддав 1 асист у 11 матчах за клуб.

Усю свою професійну кар’єру нападник грав у аргентинських клубах, а в лютому 2022-го приєднався до болгарського гранду за 881 тисячу євро.

Раніше з’явилась інформація, що Динамо у січні може підписати двох вінгерів-легіонерів. Імена потенційних новачків киян не повідомляються.