Динамо у січні може підписати двох вінгерів-легіонерів – ЗМІ

Київське Динамо у зимове трансферне вікно розглядає запрошення двох вінгерів–легіонерів – по одному на кожен із флангів.

Про це повідомляє сайт Dynamomania.

За інформацією джерела, потреба підписання нових вінгерів виникла через травматичність Ярмоленка та нестабільність Волошина на правому фланзі.

На лівому фланзі справи трішки кращі, але далекі від ідеалу. Кабаєв – автор єдиного голу команди в Лізі Європи та Брагару, який в останніх семи матчах зіграв сумарно 57 хвилин.

Першу частину сезону-2024/25 УПЛ "біло-сині" закінчили лідерами. Підопічні Шовковського на п’ять очок випередили Олександрію і на десять – чинного чемпіона Шахтар.

Нагадаємо, друга частина сезону в УПЛ стартує наприкінці лютого, але у киян ще залишились дві заключні гри у межах Ліги Європи – проти Галатасарая (21 січня) та РФШ (30 січня).

Динамо вже втратило шанси на єврокубкову весну. Команда набрала нуль очок за шість турів у другому за рангом єврокубку.