Шалені емоції: гравці Динамо відсвяткували чемпіонство УПЛ після матчу з Чорноморцем

Київське Динамо стало новим чемпіоном України! Після нічиєї з Чорноморцем (1:1) у 29-му турі УПЛ команда Шовковського достроково завоювала золоті медалі. Проте головне – не лише титул, а й ті шалені емоції, з якими команда зустріла цей тріумф.

Одразу після фінального свистка динамівці стали у щільне командне коло прямо на полі, гучно та емоційно стрибаючи від радості.

А справжнє свято розгорнулося вже в роздягальні. Гравці не стримували емоцій: кімната наповнилася співами, а шампанське лилося рікою!

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Команда співала улюблені пісні, обливалася і танцювала, перетворивши роздягальню на справжню святкову арену.

Особливого значення тріумфу додає ще й те, що це 30-й чемпіонський титул у загальній історії клубу, разом із перемогами часів СРСР. Це означає, що на легендарній емблемі Динамо з’явиться третя зірка – новий символ футбольної величі.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" президент Динамо розповів про плани на третю зірку, а також майбутні трансфери клубу.