Динамо та Олександрія оголосили склади на матч 16 туру УПЛ

В межах 16 туру чемпіонату України київське Динамо прийматиме на своєму полі Олександрію.

Тренери команд визначились зі стартовими складами на центральний матч туру.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Тимчик, Буяльский, Михавко, Михайленко, Ванат, Кабаєв.

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Калюжний, Ковалець, Мишньов, Бєляєв, Мартинюк, Філіппов, Кампос, Шабанов, Безерра.

Матч відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Після 15 турів команди мають по 37 очок, але столичний клуб розмістився на першій сходинці у турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів.

Відзначимо, що на сайті Чемпіон доступна пряма онлайн-трансляція поєдинку.