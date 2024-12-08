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Динамо та Олександрія оголосили склади на матч 16 туру УПЛ

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 17:09
Динамо та Олександрія оголосили склади на матч 16 туру УПЛ
Динамо - Олександрія
Фото Динамо Київ

В межах 16 туру чемпіонату України київське Динамо прийматиме на своєму полі Олександрію.

Тренери команд визначились зі стартовими складами на центральний матч туру.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Тимчик, Буяльский, Михавко, Михайленко, Ванат, Кабаєв.

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Калюжний, Ковалець, Мишньов, Бєляєв, Мартинюк, Філіппов, Кампос, Шабанов, Безерра.

Матч відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Після 15 турів команди мають по 37 очок, але столичний клуб розмістився на першій сходинці у турнірній таблиці завдяки кращій різниці м'ячів.

Відзначимо, що на сайті Чемпіон доступна пряма онлайн-трансляція поєдинку.

Динамо Київ Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

Динамо Київ – Олександрія: онлайн відеотрансляція матчу 16 туру УПЛ
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