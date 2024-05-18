Ярмоленко та Шапаренко — у старті Динамо на матч проти Кривбаса

Київське Динамо та криворізький Кривбас оголосили стартові склади на матч 29 туру чемпіонату України.

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Шепелєв, Волошин, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Буяльський, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто.

Кривбас: Хома, Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго, Твердохліб, Вакулко, Кузик, Луньов, Хомченовський, Соса.

Запасні: Маханьков, Омельченко, Бескоровайний, Вілівальд, Понєдєльнік, Татарков, Дебелко, Шевченко, Задерака, Кожушко, По Жан, Прінс.

Матч розпочнеться о 15:30. Трансляція буде доступна на телеканалі 2+2.

Зазначимо, що обидві команди достроково гарантували собі позиції в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Олександра Шовковського після поразки від Шахтаря стали срібними призерами, а Кривбас здобув бронзові нагороди чемпіонату України.

Напередодні Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу зобов’язав три клуби Української Прем’єр-ліги виплатити штрафи.