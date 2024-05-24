Динамо виграло юнацький чемпіонат України

Динамо U-19 стало переможцем чемпіонату України-2023/24 серед юнацьких команд.

В останньому турі кияни на виїзді розгромили львівський Рух з рахунком 4:1 та набрали 73 очки, залишивши Шахтар на другій позиції.

Турнірна таблиця чемпіонату України U-19

Зазначимо, що до нещодавнього очного матчу в турнірній таблиці лідирували "гірники", але киянам вдалося в меншості втримати перемогу і вибитися в лідери. Юнацьке "Класичне" також запам’яталося масовою сутичкою після фінального свистка.