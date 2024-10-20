Динамо розгромило Оболонь у столичному дербі: огляд матчу

Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Оболонню у столичному дербі в матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 19 жовтня

Оболонь – Динамо 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 – 11 Шапаренко, 0:2 – 21 Ванат (пен.), 0:3 – 29 Ванат, 0:4 – 49 Караваєв, 1:4 – 52 Михавко (автогол), 1:5 – 73 Бражко

Оболонь: Федорівський, Стасюк (Чернов, 84), Дубко, Приймак, Грисьо, Вітенчук (Курко, 79), Черненко (Слободян, 69), Суханов, Мединський, Близниченко (Юшко, 69), Тарануха (Лях, 69)

Динамо: Бущан, Попов, Михавко, Дубінчак, Тимчик, Бражко, Караваєв (Біловар, 74), Кабаєв (Брагару, 63), Буяльський (Рубчинський, 63), Шапаренко (Андриевский, 80), Ванат (Герреро, 80)

Попередження: 8 Тарануха, 20 Дубко

Завдяки цьому успіху Динамо набрало 25 очок і повернуло собі лідерство в турнірній таблиці УПЛ, якого їх раніше позбавила Олександрія після перемоги над Ворсклою.

Попереду на Динамо чекає виїзний матч третього туру Ліги Європи проти Роми, який відбудеться у четвер, 24 жовтня.

Оболонь залишається на передостанньому 15-му місці з 5 заліковими балами у 10 матчах.