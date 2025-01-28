Ми можемо з ними боротися: тренер РФШ – про майбутній матч Ліги Європи з Динамо

Головний тренер латвійського клубу РФШ Віктор Мороз розповів про підготовку своєї команди до матчу з київським Динамо, зазначивши, що його колектив може боротися з віцечемпіоном України.

Його слова наводить видання Lsm.

"Ми не можемо вважатися фаворитами лише тому, що у нас більше очок. Важливо, щоб ми розуміли, що ми можемо боротися з Динамо, а також команда приземлена після перемоги над Аяксом. Насамперед ми думаємо про наступний сезон і готуємося до нього. Важливою є і підготовка до таких матчів, як з Аяксом і Динамо, але ми не хочемо зациклюватися тільки на цьому", – сказав Мороз.

Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" в німецькому місті Гамбург. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що цей матч не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи. РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.