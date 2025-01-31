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Піхальонок розповів, які корективи вніс Шовковський у перерві матчу проти РФШ

Микола Дендак — 31 січня 2025, 00:50
Піхальонок розповів, які корективи вніс Шовковський у перерві матчу проти РФШ
Олександр Піхальнок
Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок розповів, що у перерві матчу Ліги Європи проти РФШ головний тренер Олександр Шовковський попросив команду більше грати флангами.

Своїми емоціями від гри футболіст поділився у коментарі для MEGOGO.

"Дуже тяжкий матч, тяжке поле, катались, немов на ковзанах. У перерві міняв шипи, але не допомогло. На що Шовковський звернув увагу в перерві матчу? Тренерський штаб підкоригував наші помилки, на 2-й тайм вийшли та показали більше гостроти. Тренер просив більше грати флангами, більше відкриватися у зони", – сказав Піхальонок.

Зазначимо, що саме Олександр став автором переможного взяття воріт. Свій гол півзахисник прокоментував так:

"Результативні дії – це дуже важливо психологічно, особливо коли багато часу пропустив через травму. Я дуже сумував за футболом, кожен матч ходив на домашній стадіон. Зараз вже все добре, забив, віддав, але найголовніше – що команда перемогла".

Нагадаємо, Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи в сезоні та піднялося з останнього місця турнірної таблиці, посівши 34 сходинку.

Зауважимо, що майже всі суперники киян в ЛЄ вийшли у плейоф турніру (окрім РФШ та Гоффенгайма).

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